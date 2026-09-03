Barraca São Francisco: uma nova fase, com a mesma essência

A Barraca São Francisco vive um novo momento em sua trajetória.

Com uma estrutura moderna, tecnologia e processos cada vez mais preparados para as necessidades do mercado, a empresa segue investindo no desenvolvimento e na valorização da lã.

Depois de conquistar espaço no comércio regional e ampliar sua atuação para diferentes mercados, a Barraca São Francisco dá mais um passo importante: entra também no mercado de exportação da lã.

Uma matéria-prima que está presente em produtos de alto padrão, especialmente na indústria de confecções de inverno e tapeçaria, agora ganha novos destinos.

Para a Barraca São Francisco, crescer não significa deixar para trás suas origens. Pelo contrário: significa valorizar ainda mais o produtor, a lã e toda a cadeia produtiva.

É uma empresa familiar que carrega uma história construída de geração em geração, preservando valores e ensinamentos que atravessam o tempo.

O empresário, Vladimir Costiti carrega consigo os ensinamentos e o legado de seu pai, Jorge Costiti (in memoriam), mas acrescenta a essa história uma visão empreendedora, moderna e ousada, capaz de enxergar novas oportunidades e levar a tradição da Barraca São Francisco para além das fronteiras.

Porque honrar o passado também é ter coragem para construir o futuro.

Da tradição do campo para o mundo.

Barraca São Francisco — uma história que passa de pai para filho e uma nova fase que leva a lã ainda mais longe.

📍 Av. Poço de Bombas, 1773 – Alegrete

📞 (55) 9 9657-0998

📲 Instagram: @saofranciscobarraca

Aline Menezes Kunz