Barraca São Francisco: uma nova fase, com a mesma essência

A Barraca São Francisco vive um novo momento em sua trajetória.
Com uma estrutura moderna, tecnologia e processos cada vez mais preparados para as necessidades do mercado, a empresa segue investindo no desenvolvimento e na valorização da lã.
Depois de conquistar espaço no comércio regional e ampliar sua atuação para diferentes mercados, a Barraca São Francisco dá mais um passo importante: entra também no mercado de exportação da lã.
Uma matéria-prima que está presente em produtos de alto padrão, especialmente na indústria de confecções de inverno e tapeçaria, agora ganha novos destinos.
Para a Barraca São Francisco, crescer não significa deixar para trás suas origens. Pelo contrário: significa valorizar ainda mais o produtor, a lã e toda a cadeia produtiva.
É uma empresa familiar que carrega uma história construída de geração em geração, preservando valores e ensinamentos que atravessam o tempo.
O empresário, Vladimir Costiti carrega consigo os ensinamentos e o legado de seu pai, Jorge Costiti (in memoriam), mas acrescenta a essa história uma visão empreendedora, moderna e ousada, capaz de enxergar novas oportunidades e levar a tradição da Barraca São Francisco para além das fronteiras.
Porque honrar o passado também é ter coragem para construir o futuro.
Da tradição do campo para o mundo.
Barraca São Francisco — uma história que passa de pai para filho e uma nova fase que leva a lã ainda mais longe.
📍 Av. Poço de Bombas, 1773 – Alegrete
📞 (55) 9 9657-0998
📲 Instagram: @saofranciscobarraca
Aline Menezes Kunz
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