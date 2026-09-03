Quando se fala em biólogo, ainda é comum surgir a imagem de um profissional cercado por animais e plantas, em uma floresta ou diante de uma turma de alunos. A cena existe — e representa apenas uma pequena parte de uma profissão que, ao longo das últimas décadas, ampliou significativamente seu campo de atuação. Nesta quinta-feira, 3 de setembro, quando é celebrado o Dia do Biólogo, a data também serve para chamar atenção para uma carreira que está presente na educação, na pesquisa, na saúde, no meio ambiente, na biodiversidade, na biotecnologia e em diferentes áreas ligadas à inovação.

A escolha do dia 3 de setembro está relacionada à regulamentação da profissão no Brasil, ocorrida em 1979. Mais de quatro décadas depois, o mercado para os profissionais formados em Biologia apresenta possibilidades que muitas vezes permanecem desconhecidas pelos próprios estudantes que estão diante da decisão sobre qual carreira seguir. Para Carol Braga, professora de Biologia e CEO do FOCO Medicina, curso pré-vestibular voltado a estudantes que desejam ingressar em Medicina, compreender essa amplitude é importante não apenas para quem pretende ser biólogo, mas também para jovens que estão tentando descobrir quais caminhos profissionais combinam com seus interesses.

“Quando falamos em Biologia, estamos falando do estudo da vida. É uma área extremamente ampla, que permite entender desde o funcionamento de uma célula até as relações entre diferentes organismos e o ambiente. Na sala de aula, uma das coisas mais interessantes é justamente mostrar ao aluno que aquilo que ele aprende não está restrito ao vestibular. A Biologia está acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor”, afirma Carol.

Professor é apenas uma das possibilidades

Uma das ideias mais recorrentes sobre a profissão é a de que quem escolhe Biologia necessariamente terá de seguir a carreira docente. A docência é, de fato, uma das possibilidades e pode representar uma trajetória profissional relevante, mas está longe de resumir o universo de atuação do biólogo.

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O Conselho Federal de Biologia reconhece diferentes áreas de atuação, que incluem segmentos como Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde, Biotecnologia e Produção, além da educação e da pesquisa. Na prática, isso significa que a formação pode levar o profissional para ambientes bastante diferentes, de uma sala de aula a um laboratório, de projetos de conservação a atividades relacionadas à saúde e à inovação científica.

“Ser professor é uma possibilidade maravilhosa e foi o caminho que escolhi, mas reduzir a formação do biólogo à sala de aula é desconhecer a dimensão da profissão. Existem profissionais envolvidos com pesquisa, conservação, saúde, genética, análises, biotecnologia e muitas outras frentes”, explica Carol.

A mesma simplificação ocorre quando a profissão é associada exclusivamente ao contato com animais, plantas e ecossistemas. Embora essas áreas sejam fundamentais para a Biologia, elas representam apenas parte de um campo científico que também investiga microrganismos, células, genes, evolução, fisiologia e inúmeros processos relacionados à vida.

“Existe aquela imagem clássica do biólogo no meio da floresta, e essa atuação existe e é importantíssima. Mas também existe o biólogo no laboratório, na pesquisa, na educação, trabalhando com tecnologia e em diversas outras atividades. É uma profissão muito mais plural do que parece”, destaca a professora.

Biologia não é apenas decorar nomes

Outro mito que acompanha a disciplina, especialmente entre estudantes, é o de que aprender Biologia significa memorizar uma grande quantidade de nomes, conceitos e classificações. Embora a memorização faça parte do processo de aprendizagem, compreender os fenômenos e estabelecer relações entre eles é fundamental para dominar a matéria.

A experiência de Carol na preparação de estudantes para os vestibulares de Medicina reforça essa percepção. Segundo ela, alunos que tentam transformar todo o conteúdo em uma lista de informações para decorar podem encontrar mais dificuldades do que aqueles que procuram compreender a lógica dos processos biológicos.

“Quando o aluno tenta decorar Biologia inteira, normalmente encontra dificuldade. É muito mais importante compreender o raciocínio por trás dos fenômenos. Quando você entende como determinado processo funciona, deixa de depender exclusivamente da memorização. Esse é um ponto que trabalho muito com os meus alunos”, explica.

Essa forma de estudar também ajuda a aproximar a disciplina da realidade. Em vez de enxergar a Biologia apenas como uma matéria escolar, o estudante passa a perceber que os processos estudados estão relacionados ao próprio funcionamento do organismo, às doenças, ao ambiente e às relações existentes entre os seres vivos.

A ponte entre Biologia e Medicina

Se a ideia de que todo biólogo precisa ser professor é um mito, a relação entre Biologia e Medicina é, por outro lado, uma realidade. Genética, fisiologia, microbiologia, imunologia, parasitologia e biologia celular são alguns dos conhecimentos que integram a base das ciências da saúde e ajudam a explicar mecanismos fundamentais relacionados ao funcionamento do organismo humano.

Por essa razão, para estudantes que têm como objetivo ingressar em Medicina, estudar Biologia não representa apenas uma estratégia para conquistar pontos no vestibular. O conteúdo aprendido durante a preparação pode voltar a aparecer, com maior profundidade, ao longo da formação médica.

“Costumo dizer aos meus alunos que eles não estão estudando Biologia somente para passar em uma prova. Muitos daqueles conceitos vão aparecer novamente durante a formação médica. Entender a vida e seus mecanismos é uma base importante para compreender saúde e doença”, afirma Carol.

A relação entre as duas áreas também ajuda a mostrar como o conhecimento científico é construído de forma integrada. A compreensão de uma doença, por exemplo, pode envolver diferentes níveis de conhecimento, desde processos celulares e moleculares até fatores ambientais e a interação entre organismos.

Uma profissão que impacta diretamente a sociedade

Mesmo quando seu trabalho não aparece de maneira evidente no cotidiano das pessoas, o biólogo pode estar envolvido em questões que interferem diretamente na vida em sociedade. A pesquisa científica, a conservação ambiental, os estudos relacionados à saúde, a biotecnologia e a atuação diante de emergências ambientais e sanitárias são alguns dos campos em que esse conhecimento pode produzir efeitos concretos.

O trabalho desses profissionais está ligado à produção de respostas para questões que envolvem a própria existência e a qualidade de vida das populações. Investigar doenças, compreender mecanismos genéticos, estudar a evolução, acompanhar alterações ambientais ou desenvolver conhecimentos aplicados à biotecnologia são atividades que ajudam a ampliar a capacidade da sociedade de compreender e enfrentar diferentes desafios.

“A Biologia ajuda a responder perguntas que afetam diretamente a sociedade. Quando estudamos doenças, genética, meio ambiente, conservação ou evolução, estamos produzindo conhecimento que pode modificar a maneira como entendemos e cuidamos da vida”, comenta Carol.

Gostar de natureza ajuda, mas não basta

A afinidade com a natureza pode ser a porta de entrada para muitos estudantes interessados em Biologia. No entanto, gostar de animais, plantas ou ambientes naturais, por si só, não define um bom profissional da área.

A formação exige curiosidade científica, estudo, capacidade de observação e disposição para questionar. Mais do que aceitar um fenômeno como algo dado, o olhar científico procura entender suas causas, seus mecanismos e suas consequências.

“Uma das características mais bonitas da Biologia é justamente a curiosidade. O biólogo olha para alguma coisa e quer entender por que aquilo acontece, como funciona e como se relaciona com outros fenômenos. A ciência começa muito nessa vontade de fazer perguntas”, diz Carol.

É justamente essa capacidade de formular perguntas que ajuda a explicar a amplitude da profissão. Se o objeto de estudo é a vida, os caminhos para compreendê-la são necessariamente diversos.

O professor também pode mudar uma trajetória

Entre todas as dimensões da profissão, existe uma que dificilmente pode ser medida por números: a influência de um professor na escolha profissional de um estudante. Ao ensinar conteúdos como genética, ecologia, fisiologia e evolução, o professor de Biologia também pode despertar uma curiosidade que ultrapassa os limites da sala de aula e levar o aluno a considerar possibilidades profissionais que antes sequer conhecia.

É uma experiência que Carol Braga acompanha de perto à frente do FOCO Medicina, onde trabalha com estudantes que estão em uma das etapas mais decisivas de sua trajetória acadêmica: a preparação para conquistar uma vaga na faculdade.

Para ela, a transformação do aluno ao longo desse processo é uma das partes mais gratificantes da profissão.

“É muito especial quando um aluno começa dizendo que não consegue entender Biologia e, algum tempo depois, passa a se interessar pela matéria e fazer perguntas cada vez mais complexas. Ensinar não é simplesmente entregar uma resposta. É despertar no estudante a vontade de compreender. Para mim, esse é um dos grandes privilégios de ser professora de Biologia”, conclui.

No Dia do Biólogo, portanto, a principal mensagem talvez esteja justamente naquilo que a profissão não cabe em uma única definição. O biólogo pode estar em uma sala de aula, em um laboratório, em uma universidade, em projetos ambientais, na pesquisa, na saúde ou em áreas de inovação. Em comum, esses diferentes caminhos têm o mesmo ponto de partida: a tentativa de compreender a vida e transformar conhecimento científico em respostas para a sociedade.