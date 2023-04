Dia de Campo sobre Floricultura e Agroturismo no Passo Novo será nesta quarta-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA), com a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS) e com a EMATER/RS, realiza a entrega de resultados da 11º fase do Projeto Flores para Todos na próxima quarta-feira (26/04), em dia de campo sobre Floricultura e Agroturismo, na Propriedade do Paulino Nazaro da Silva, localizada no Passo Novo.

13h – Recepção e Inscrições

13h30min – Abertura

14h às 16h30 – Estações Técnicas e Vitrines Tecnológicas

• Showroom de cultivares de Dália de Corte;

• Ornithogalum: uma nova opção de flor de corte;

• Showroom de cultivares de Gladiolo;

• Girassol de Corte: produzindo mais e melhor de forma sustentável visando aumentar o lucro do produtor;

• Agroturismo no Baita Chão

• Mostra Sabor do Alegrete: queijos, iogurtes, pães, biscoitos, linguiça tradicional campeira;

• Arte Floral com flores do Baita Chão;

• Showroom de Pastagens Perenes- Tifton, Jiggs, Amendoim Forrageiro, Hemártria, Capim Kurumi e Cupuaçu.

16h às 16h30min – Confraternização e encerramento

Haverá linha de ônibus da empresa “Fronteira DOeste” disponível diretamente ao Passo Novo.

• Rota 1 – Centro De Alegrete / Passo Novo – com saída às 12h (Av. Assis Brasil, Praça Nova, Av. Dr. Lauro Dorneles, Av. Barão de Cerro Largo, Rua N. Sra. do Carmo, Praça Getúlio Vargas, Rua Cel. Cabrita, Rua Joaquim Nabuco, Terminal Central, Rua Gal Sampaio, Rua Simplício Jaques, Rua Vereador Carbonel, Rua Tiradentes, Rua Alexandre Lisboa, Ponte Borges de Medeiros, Av. Ibicuí, Av. Tiaraju, RS 377, Rua Estrada Principal Passo Novo, Instituto Federal Farroupilha, Rua Estrada Principal Passo Novo, Terminal Rua Bento Gonçalves, Passo Novo, Propriedade de Paulino Názaro (local do evento) e retorno às 17h.

O valor da passagem é R$ 4,25.

Para melhor organização, solicita-se a confirmação até 08h do dia 26/04, pelo WhatsApp (55) 99606-0760 – dos que necessitarem do transporte público.