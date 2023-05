Batalhão Logístico recebe visita do General da Brigada Charrua

Na última terça-feira (23), o 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, recebeu a visita do Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, “Brigada Charrua”, General de Brigada Rovian Alexandre Janjar.

Em sua primeira visita à Organização Militar, o General Janjar visitou as instalações do 10º B Log e na unidade verificou o andamento das capacidades operacionais, logísticas e administrativas da unidade logística de Alegrete.

Ao chegar no Batalhão, o Comandante da Brigada Charrua passou em revista à Guarda de Honra, foi recepcionado na Guarda do Quartel pelo Comandante do 10º B Log, Cel Carvalho, assistiu à formatura de recepção, recebeu a apresentação dos Oficiais e percorreu as instalações do Batalhão.

Durante sua visita, o Comandante da 2ª Bda C Mec destacou a importância do Batalhão para o êxito nas missões das demais Unidades Militares subordinadas à Brigada Charrua e ressaltou o profissionalismo dos militares do 10 de Ouro.

Fotos: 10º B Log