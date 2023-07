Bateria Explosão Azul volta aos ensaios pensando no carnaval em 2024

Na última quinta-feira(29), bateria explosão azul da Mocidade Independente da Cidade Alta, voltou aos ensaio visando a preparação do carnaval 2024.

Desde o carnaval passado, a equipe da direção da Mocidade, procurou manter acesa a chama do amor pela escola fazendo com que as pessoas não disseminassem. Os ensaio vem acontecendo de maneira espaçada justamente para que a população volte aos poucos ao rítmo dos ensaios.

No carnaval passado, a escola deu um show na avenida, juntamente com a cadência de sua bateria que tirou 39.9 de nota durante as noites de desfile. A ideia do comando da Mocidade, é elevar ainda mais o padrão da explosão azul e, convida os simpatizantes a conhecer a estrutura da escola e ficar para compor a delegação da cidade alta no carnaval em 2024.

Os ensaios acontecem a partir das 20h na quadra da escola, o presidente Wado Mendonça, confia que a conexão entre amor e paixão que movem o carnaval possam garantir um número maior de pessoas integrando a Mocidade, “todos serão bem-vindos e bem tratados”.