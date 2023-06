Brigada Militar participou da descentralização da Prefeitura em bairros da cidade

Share on Email

A Brigada Militar participou da descentralização da Prefeitura Municipal, fortalecendo vínculos com a comunidade.

Na manhã de terça-feira(20), a Brigada Militar marcou presença na descentralização da Prefeitura Municipal, que contemplou os bairros Prado, Progresso e Vila Grande. Mesmo em férias, o Tenente Nei Machado compareceu ao local para acompanhar a equipe, ressaltando a importância desse contato direto com a comunidade e os envolvimentos nas ações do Município. O policiamento comunitário é extremamente relevante devido à troca de informações entre a população e a Brigada Militar, visando à promoção da segurança e da qualidade de vida dos moradores.

O Tenente Nei Machado, comandante local do 2º RPMON em Alegrete, reforçou a necessidade de aproximação da polícia com a comunidade.

O Sargento Ruidiaz, Comandante do 2º Grupo Ambiental de Alegrete, juntamente com os demais integrantes do PATRAM, Soldado Adriele e Soldado Gomes patrulheiros ambientais, também destacou a importância de estar próximo à comunidade, levando informações e conscientizando sobre questões ambientais. Durante o evento, foram abordadas outras ações realizadas pelo grupo, visando promover a conscientização e a preservação ambiental.

Dentro da programação, promovida pela Brigada Militar, também estiveram presentes Vanessa Moraes e o Sargento Maia, representantes do Grupo de Apoio a Brigada Militar de Alegrete (GAB-ALE), e o Soldado Busnelo, instrutor do Proerd. Vale ressaltar que recentemente o Soldado Busnelo conduziu a formação de quatro turmas do Programa Educacional que visa prevenir o uso de drogas e violência entre crianças e adolescentes.

A participação da Brigada Militar nessa descentralização da Prefeitura Municipal evidencia o compromisso da instituição em promover a segurança e o bem-estar da comunidade. A troca de informações, a proximidade com os moradores e a realização de ações educativas reforçam a importância da parceria entre a polícia e a população na construção de um ambiente mais seguro e saudável para todos.