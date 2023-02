Com a estiagem e calor, focos de incêndio em campo estão se intensificando no interior

Fogo de grandes proporções queimou vários hectares de campo numa propriedade rural, na localidade do Caverá.

Conforme informações dos Bombeiros, na tarde de sábado(11), a guarnição recebeu o primeiro chamado do dono do campo. Ele destacou que o sinistro havia iniciado na noite anterior, mas estava acompanhando e como era apenas vegetação, não tinha comunicado.

Depois de algumas horas, as chamas estavam em direção às residências e os Bombeiros foram acionados, desta forma, o fogo foi extinto ficando apenas um foco que estava em direção ao Rio Ibirapuitã e já não apresentava mais riscos às casas.

A combinação de seca e calor extremo são dois componentes em potencial para provocar incêndios. A estiagem forte e as altas temperaturas que superam os 40ºC estão favorecendo para um número expressivo de queimadas e incêndios. Em Alegrete, os termômetros registraram mais de 40ºC, na semana passada.

As causas dos sinistros vão desde a ação humana, com o descarte irregular de lixo, de garrafas de vidro e bitucas de cigarro, até efeitos da natureza.

A maior parte das queimadas ocorre na zona rural. Há casos em que o vento faz com que a fumaça se desloque de um bairro a outro, fazendo com que as pessoas acreditem que o fogo é em um lugar, mas é em outro. Uma causa recorrente é que as pessoas queimam vegetação e lixo, e o fogo acaba perdendo o controle.

Somente ontem, mais dois focos, um deles de grandes proporções foi extinto pelos Bombeiros. Campanhas de prevenção a incêndio vêm sendo realizada há meses pelo Sindicato Rural, Bombeiros e outras entidades.