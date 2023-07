Belo, um voluntário que arregaça as mangas e faz a diferença na vida das pessoas, no Bairro Santo Antônio

Erlon Toledo, mais conhecido como “Belo”, é responsável por desenvolver um relevante trabalho voluntário junto ao bairro Santo Antônio. As atividades de limpeza e manutenção do lugar começaram no ano de 2021 quando foi eleito o presidente do bairro.

Os trabalhos começaram primeiramente pela pracinha do bairro, onde as crianças há muito tempo não podiam brincar. Belo junto com alguns voluntários procuram revitalizar a estrutura do local.

Outra elogiável ação, é a tentativa de reativar o glorioso campo do Atlético, palco de muitos jogos no passado, o local não tinha atividades há muito tempo. A ideia é oferecer às novas gerações do bairro, a oportunidade de desfrutarem da oportunidade de jogar futebol no campo, afastando os jovens de caminhos muita vezes destrutivos, afirma o voluntário.

Ações como rifa, risoto e pastelada são costumeiramente realizadas em prol de ajudar famílias necessitadas do bairro. A última iniciativa realizada foi o recolhimento de calçados visando ajudar os moradores mais necessitados.

Belo, salienta que, sem ajuda dos moradores nada disso seria possível: ” sinto-me realizado em ajudar o próximo, estou com coração cheio de esperança e com muita vontade de ajudar o bairro onde nasci, cresci e agora sou presidente, são atitudes mínimas, mas que fazem total diferença na vida do próximo”, disse o líder comunitário.