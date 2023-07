Estreia de Barbie no Cult Cinema lotou 3 sessões e animou adultos e crianças

Crianças e adultos se reuniram para assistir à história de uma das personagens mais amadas do universo infantil, em uma atmosfera de festa e celebração. O que chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que optaram por usar roupas em tons de rosa, uma homenagem à icônica boneca que é símbolo de graciosidade e empoderamento feminino.

Alegretense é chefe de departamento criativo em empresa localizada no Vale do Silício

Desde que o lançamento do filme foi anunciado, fãs de todas as idades estavam ansiosos para embarcar nessa aventura nostálgica ao lado da famosa boneca. A animação não se limita apenas às crianças; jovens e adultos também se emocionaram com a oportunidade de reviver memórias e vivenciar novas histórias com a Barbie.

Ao chegar ao Cult Cinema, era visível o clima festivo e contagiante. Muitas pessoas exibiam camisetas, óculos, tênis e acessórios no tom rosa, demonstrando seu entusiasmo pela estreia. O próprio cinema preparou uma decoração temática inspirada na Barbie, além de disponibilizar uma caixa da boneca para que os espectadores pudessem tirar fotos e guardar lembranças desse momento especial.

O filme “Barbie” foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, esgotando as três sessões do dia – 16h30, 19h e 21h30. A boneca icônica mais uma vez mostrou seu poder de inspiração e legado, transcendendo gerações e espalhando mensagens de autoconfiança, amizade e perseverança para todos os seus admiradores.

Batalhão ambiental monta operação para resgatar bugio em escola

O PAT teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas presentes na fila do cinema. Para as crianças, estar ali representava a realização de um desejo, pois consideram a Barbie uma verdadeira princesa, tendo muitos deles pelo menos cinco modelos diferentes da boneca. Já os adultos, embora acompanhando seus filhos, também estavam igualmente curiosos e ansiosos pelo filme. Segundo eles, era impossível descrever em palavras a emoção que estavam sentindo.

De “boleira” a advogada, Karine ensina que é preciso muita superação e fé

O filme “Barbie” aborda temas delicados, como dependência emocional, ansiedade e depressão, e conta com Margot Robbie e Ryan Gosling interpretando os papéis principais da Barbie e do Ken, respectivamente. Com um equilíbrio bem-sucedido entre humor e questões causadas, além, é claro, da presença marcante dos tons de rosa, glitter e saudações à boneca mais vendida do mundo, o filme já se tornou um fenômeno nas redes sociais meses antes de seu lançamento .

As lojas também entraram na onda do rosa, e as vitrines estão repletas de opções de looks inspirados na Barbie. O personagem continua a influenciar a moda e o imaginário de pessoas de todas as idades, afirmando seu status de ícone cultural e exemplo de empoderamento feminino.

Uma mini cadeira de rodas para a pequena Eva e muito amor envolvido na Apae Alegrete

A estreia de “Barbie” é muito mais do que um filme, é uma celebração do poder da imaginação, da amizade e da confiança em si mesmo, ensinando valores importantes para crianças e adultos. Afinal, a boneca que conquistou corações ao longo de várias gerações continua encantando e inspirando a todos, provando que ela nunca sai de moda.