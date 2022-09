Bergamotaço reúne comunidade escolar para “lagartear” no Polo da Conceição

Share on Email

Bergamotaço no Polo da Conceição

O evento teve o objetivo integrar estudantes/professores e funcionários da instituição.

Cada estudante e professor levou consigo no dia 16 de agosto uma bergamota/laranja para lagartear após o almoço.

Idealizada pela professora de Matemática Débora de Lara o Bergamotaço foi uma oportunidade de integrar estudantes dos Anos Iniciais até o Ensino Médio.

Além de ficarem ao sol, os alunos brincaram com boliche, cubos mágicos e jogos de raciocínio lógico. Como encerramento da semana do estudante o evento foi concluído com uma gincana de vôlei entre estudantes e funcionários.

Bergamotaço no Polo da Conceição