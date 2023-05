Bicicleta furtada em pátio de supermercado é recuperada pela PC em Alegrete

A Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (05), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, recuperou e restituiu à vítima uma bicicleta furtada em frente a um mercado, na esquina das ruas Venâncio Aires com a Coronel Cabrita, pertencente a uma das funcionárias do local.

O furto ocorreu no dia 03, última quarta-feira, à tarde. Assim que a informação do furto e as imagens da câmera de segurança do local chegaram ao conhecimento do setor de investigação de delegacia, os policiais identificaram e diligenciaram em busca do autor do furto, de 51 anos. Na tarde de hoje, eles lograram êxito em recuperar a bicicleta, que estava na posse do autor, e contataram a vítima para devolver a bike. O autor, que já possui antecedentes por roubo, furto, posse de drogas e outros crimes, está respondendo a inquérito policial pelo crime de furto, o qual será remetido ao poder Judiciário nos próximos dias.