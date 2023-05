Craque argentino que passou pelo Efipan, vence campeonato italiano pelo Napoli

Giovanni Simeone: craque do Efipan, é campeão na Itália.

O Napoli sagrou-se campeão italiano na última quinta-feira (4), após 33 anos. Na equipe, o atacante argentino Giovanni Simeone, 27 anos, formado no River Plate e parte das últimas convocações da seleção campeã do mundo, Argentina.

Gio Simeone é parte da geração 95 formada pelo River Plate, e é mais um craque que passou pelo Alegrete. Em 2009, o atacante participou do EFIPAN, sendo o responsável pelo gol que colocou o time argentino na final daquele ano, quando chegou ao vice-campeonato.

Na época, seu pai, o técnico multicampeão Diego Simeone, acompanhou a atuação do filho durante os 15 dias do torneio em Alegrete.

Do céu, Diego Armando Maradona sorri. Cinco meses após a Argentina ser campeã da Copa do Mundo, agora foi a vez do Napoli, time mais notável da carreira de “El Pibe”, voltar a vencer uma taça.

Jogando fora de casa pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli empatou em 1 a 1 com a Udinese na quinta-feira.

Lovric abriu o placar aos 13 minutos de jogo para a Udinese. E Osimhen, artilheiro da Serie A com 22 gols, empatou aos 7 minutos do segundo tempo, fazendo o gol do título histórico do Napoli.

O ponto ganho foi o suficiente para o Napoli chegar aos 80, abrir 16 pontos de vantagem e, a cinco rodadas do fim da Serie A, não ser mais alcançado pela Lazio.

Dessa forma, o Napoli garante o Scudetto de forma incontestável, tendo trucidado os adversários do início ao fim da competição. Esse é o terceiro título do Italiano do Napoli. Os outros dois vieram na era de Maradona: 86-87 e 89-90.

