Biel, o DJ prodígio nas baladas de Alegrete

Dj Biel é o nome artístico do alegretense Gabriel Paz Gonçalves. Ele nasceu em outubro de 2007, e é filho de um dos mais antigos DJs da cidade, Rodrigo Duarte Gonçalves.

A mãe, Aline Paz Gonçalves conta que Gabriel cresceu vendo seu pai em meio às aparelhagens de disc jockey e desde pequeno já demonstrava que iria seguir os passos do pai.

Sabendo do gosto do filho, logo Gabriel foi presenteado pelos pais com uma controladora de DJ e a partir desse momento começou a animar festas entre familiares.

Logo fez sucesso e surgiram convites para apresentações em festas particulares, pubs e baladas da cidade. Mas por ser menor, suas apresentações são de curto prazo e sempre acompanhado pelos pais.

Gabriel completa 16 anos em outubro deste ano, e na pandemia aproveitou para se especializar mais na profissão que encara nas horas vagas.

O menino Gabriel se transformou em DJ Biel, ele faz apresentações em festas de 15 anos na cidade e em outras municípios. Seguidamente cumpre agendas em Manoel Viana e Santiago.

Em Alegrete, Biel já colocou o público para dançar em duas edições da Holi Festival, Cocktallis and Dreams, Balada Automotiva, UK e diversas participações em festas particulares.



Atualmente Dj Biel é residente no Ballady Bus Party, projeto idealizado pelo pai que transformou um ônibus em uma discoteca itinerante. No Bus Party, DJ Biel mostra todo seu talento e toca os hits consagrados nas melhores playlist do país.

Dj Biel tem futuro promissor e conta com o apoio de sua família. O guri que gosta de games, está no 9º ano na escola Lauro Dorneles.

Fotos: reprodução