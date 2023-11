Bingo em benefício de causa social será neste domingo na Sociedade Italiana

No próximo domingo, dia 5 de novembro, a Miss Pampa Gaúcho Emily Sari e sua equipe, Miss Alegrete, estarão promovendo um evento especial que promete trazer diversão e solidariedade à comunidade local. Trata-se do 1° Bingo Brechó da Miss, que acontecerá na Sociedade Italiana de Alegrete, a partir das 15h. No entanto, os portões do salão estarão abertos ao público já a partir das 14h, permitindo que os interessados possam explorar o Brechó com peças semi novas a preços especiais antes do início do bingo.

O evento contará com uma premiação generosa, composta por lindos artefatos do comércio local, proporcionando aos participantes a chance de levar para casa produtos de qualidade. Além das rodadas habituais, o bingo também incluirá rodadas especiais com alimentos e gêneros de limpeza, incentivando a doação de itens essenciais para aqueles que mais precisam.

A Sociedade Italiana de Alegrete foi escolhida como palco para este evento beneficente, que tem como objetivo arrecadar fundos para apoiar a participação da Miss Pampa Gaúcho no concurso Miss Brasil Mundo, marcado para o próximo mês de março. Além disso, parte do valor arrecadado será destinado ao projeto social da Miss, intitulado “Portais: Todas as mães em nós”. Este projeto social é uma iniciativa que já está em andamento há oito meses e concentra-se em auxiliar mães em situação de vulnerabilidade social, oferecendo apoio e recursos para melhorar suas condições de vida.

O 1° Bingo Brechó da Miss promete ser uma tarde significativa, reunindo a comunidade em torno de uma causa nobre. Ao participar deste evento, não apenas os presentes terão a oportunidade de concorrer a prêmios incríveis, mas também estarão contribuindo para um impacto positivo na vida das mães em situação vulnerável, ajudando a construir um futuro melhor para essas famílias.

Com informações:Ana Fernandes