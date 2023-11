Bióloga alegretense é premiada em Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas

Recentemente, a bióloga alegretense Simone Ribeiro Lucho esteve participando do 11º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas e 24º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais.

Cerca de 250 pessoas de todas as regiões do país estiveram presentes, incluindo palestrantes, pesquisadores, professores, estudantes e empresários. Durante o congresso ocorreram palestras, mesas-redondas, minicursos e apresentação de trabalhos científicos. Entre os palestrantes, estava a alegretense Simone que está radicada em Pelotas e proferiu a palestra “Cultivo in vitro de plantas: Estratégia eficaz e emergente para o estudo e síntese de metabólitos vegetais”.

Adicionalmente, durante a cerimônia de abertura do evento, Simone foi surpreendida com o prêmio “Linda Caldas” que é outorgado a um pesquisador que tenha publicado trabalho de relevância e reconhecida contribuição científica na área de cultura de tecidos de plantas do Brasil. O referido trabalho recebeu o título “Exogenous Sorbitol Modifies Sugar Metabolism, Transport and Signalling in In Vitro-Grown ‘Myrobalan 29C According to Tissue” e foi publicado em uma revista de grande impacto internacional chamada “Journal of Plant Growth Regulation”.

O trabalho foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas, pertencente ao Instituto de Botânica da Universidade Federal de Pelotas em parceria com o Laboratório de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (Pelotas).

Pela primeira vez um trabalho científico mostrou como o sorbitol pode ser absorvido, metabolizado e transportado em porta-enxertos de ameixeira ‘Myrobalan 29C’ cultivados in vitro. Além disso, o trabalho abordou o papel das fontes exógenas de açúcares nos processos de sinalização em resposta a baixa/alta disponibilidade de nutrientes em plantas cultivadas in vitro. O trabalho fez parte do seu projeto de pós-doutorado desenvolvido no Programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Pelotas, sob orientação do Prof. Dr. Valmor João Bianchi.

Simone salienta que durante o período de desenvolvimento desta pesquisa era bolsista de estudos do Programa Nacional de Pós Doutorado/Capes (PNPD/CAPES). O PNPD/CAPES é um programa brasileiro de concessão institucional que financia estágios pós-doutorais em Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu acadêmicos recomendados pela CAPES e que tem entre os seus objetivos: promover estudos de alto nível e reforçar os grupos de pesquisas nacionais.

Fotos: reprodução