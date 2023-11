Servidores do CRAS e Procon recebem treinamento sobre atendimento humanizado

Para melhorar ainda mais esse atendiemnto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do Procon, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e Centro Empresarial de Alegrete, iniciou no Projeto sobre Atendimento Humanizado para os servidores.

O treinamento é volatado a todos os servidores do Procon e as atendentes do CRAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município.

O treinamento foi realizado até sexta-feira no Auditório do CEA.

O objetivo deste projeto é qualificar os atendimentos aos consumidores e usuários do Centro de Referência em Assistência Social.