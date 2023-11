Black Friday impulsiona vendas no comércio de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A reportagem do PAT, foi às ruas e procurou entender qual foi o saldo da atividade no comércio alegretense.

Entrevistando a gerente de uma loja de roupas, a mesma relatou que as vendas cresceram em 40% no período da promoção. Ela ressalta que o trabalho de marketing foi intenso e a coloração chamativa nas vitrines foi algo bem significante, disse a gestora.

Urologista alegretense confirma que muitos homens não fazem exames preventivos e doenças da próstata são frequentes

Outro responsável de uma loja de eletrodomésticos também enfatizou que as vendas foram muito boas. Perguntando sobre quais produtos foram mais vendidos, ele apontou que produtos como, televisão, sofá, geladeira e principalmente e air fryer, foram o carro chefe de vendas na data da Black Friday, ressaltou o servidor.

Marlene, a recepcionista amável e muito atenciosa, morreu ontem em Caxias

Funcionários de uma empresa do ramo utensílios, destacaram que o movimento foi intenso. Eles relataram que o grande fluxo se deu principalmente em virtude da proximidade com o 13º salário, as pessoas vieram garantir aquele presente, aquele mimo, e acabaram gastando em grande quantidade, foi muito bom a Black, obrigado população alegretense, agradeceu o funcionário.

Portanto, de maneira geral as ofertas da Black Friday foram muito bem aceitas pelos alegretenses. Colhendo esses relatos, essa foi a melhor venda no período desde 2019, onde foi a temporada pré Covid-19. Essa movimentação ajuda de maneira substancial a econômia do Município que desenvolve cada vez mais ano após ano.