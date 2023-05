Blend’s na Venâncio Aires, a sua melhor opção em barbearia

Share on Email

Localizada na via cultural e gastronômica de Alegrete, Blend’s Razor Barbearia é a sua melhor opção em modernos e tradicionais cortes de cabelo. A Barbearia conta com profissionais capacitados, em um ambiente sofisticado, onde o cliente tem à disposição internet, televisão, café e bebidas geladas. A Blend’s está localizada em diagonal com o Clube Juventude na Venâncio Aires, 193.

A Blend’s Razor nasceu de um conceito criado pelo assisense Márcio Marques Bairos, que aqui chegou no ano de 2007 para servir o Exército Brasileiro na 12ª Cia Com Mec, onde permaneceu 8 anos na vida militar e logo após servir foi trabalhar no Restaurante Q-brasa, onde ficou por 3 anos.

Casado e com 2 filhos, Márcio queria algo melhor e achou no ramo da barbearia, começando num curso de barbeiro em 2017. Daí em diante acalentou um sonho de ter um próprio negócio, atuou como barbeiro por 5 anos como empregado, até então surgir a Blend’s Razor.

Agora, finalmente concretizando um sonho que se torna realidade em Alegrete. Ele conta que o nome surgiu da ideia de misturar a antiga Barbearia Old School com a New School, por isso o nome Blend’s que significa mistura.

A Blend’s realiza todos os serviços de barbearia, desde os cortes mais antigos e modernos, cortes kids atende o público feminino que deseja realizar cortes estilizados modernos, sempre em busca de algo novo para ficar sempre em dia com a tendência do momento.

A Blend’s conta com 4 barbeiros(a), Márcio, Marcelo, Uillian e a Samara que representa a força da mulher na barbearia Blend’s Razor ali na Venâncio 193, diagonal com o Clube Juventude, a sua melhor opção em barbearia na via cultural e gastronômica da cidade. A Blend’s Razor funciona de segunda a sábado, das 9hs às 20hs, sem fechar ao meio dia. Contato: (55)9-9732-1247.