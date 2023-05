Skatistas vibram com autorização para início das obras da pista na Tiaraju

Obras da pista na Tiaraju iniciam com festa dos skatistas. No entardecer da última quinta-feira (19), ocorreu a assinatura da ordem de serviço das obras da pista de skate que será construída na Avenida Tiaraju, em frente à Unipampa. Será o primeiro espaço esportivo que integra o futuro parque linear, projetado para aquela área.

O recurso foi uma articulação do jornalista Paulo Berquó, quando exercia a vereança, através de emenda parlamentar encaminhada pelo então deputado federal Henrique Fontana. A rapaziada do skate foi em peso dar apoio e prestigiar o ato, que contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade, que também responde pela Secretaria de Planejamento, e foi um dos entusiasta do projeto.

“A Prefeitura se empenhou em dar agilidade assim que – depois de longos anos – o recurso aportou nos cofres públicos”, disse o vice-prefeito.

Simbolicamente, foi entregue um pix de 330 mil aos skatistas, valor total do investimento. 250 mil via emenda parlamentar mais contra-partida da Prefeitura. A obra está a cargo da Pórtico Engenharia e foi projetada pela arquiteta Catiellen Thurow, da Prefeitura, cujo empenho na execução do projeto foi exaltado por Paulo Berquó.

Em sua fala, o jornalista reiterou seu compromisso com o skate, firmado, ainda nos tempos em que foi diretor do Centro Cultural Adão Houayek, cujo entorno sempre foi palco das manobras dos skatistas.

O problema da falta de espaços adequados à prática do skate é um desafio dos gestores, disse Berquó, ressaltando que outra pista da cidade foi projetada de maneira inadequada, impossibilitando seu uso.

O skatista Guilherme Genro falou em nome dos jovens, agradecendo o empenho de Paulo Berquó, que nunca desistiu do projeto, assim como estendeu os agradecimentos à Prefeitura, por agora dar andamento e apostar na juventude.

A ex vice-prefeita Preta Mulazzani, assim como os secretários municipais Daniel Rosso, José Luiz Cáurio, Paulo Faraco e Mario Rivelino. O comandante da Brigada Militar, tenente Nei, também prestigiou o ato.

Os representantes da Pórtico Engenharia firmaram o compromisso de que em quatro meses mais tardar a obra estará pronta. “Alegrete vai entrar no mapa do Skate gaúcho”, aposta Berquó.

Fotos: Emael Mafra e assessoria de imprensa PMA