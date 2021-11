BM flagra e prende homem agredindo violentamente a companheira em via pública

Share on Email

Durante o patrulhamento ostensivo, policiais militares flagraram um homem agredindo fisicamente a companheira, em via pública, no bairro Airton Senna.

O fato aconteceu na noite do último domingo(1°), na Zona Leste. O acusado foi preso, conduzido à Unidade de Pronto Atendimento -UPA- e posteriormente à Delegacia de Polícia onde a autoridade policial de plantão validou a prisão em flagrante.

Segundo informações da vítima, ela e o companheiro têm um relacionamento de cinco anos. Eles estavam na residência da avó do acusado, ingerindo bebida alcoólica, quando em determinado momento, a vítima decidiu que iria retornar para casa. Entretanto, a decisão teria desagradado o companheiro que saiu atrás dela e, em via pública, devido ao desentendimento passou a agredi-la.

Os policiais flagraram o homem agredindo a vítima com socos, chutes e empurrões que a fizeram cair ao solo. A mulher disse que desejava representar contra o companheiro, além de Medidas Protetivas. Diante da fiança de um salário mínimo no flagrante por violência doméstica o indivíduo foi colocado em liberdade devido à interdição do presídio estadual de Alegrete para crimes afiançáveis.