BM realiza blitzes para reduzir criminalidade; sábado à noite foi na Zona Leste

Diuturnamente, a Brigada Militar está realizando blitzes em locais distintos da cidade e em horários alternados.

Na noite de sábado(25), a Brigada Militar realizou mais uma fiscalização no trânsito de Alegrete.

A ação é realizada para o enfrentamento de delitos violentos cujos índices são tabulados no Programa RS Seguro.

Dezenas de veículos e pessoas foram abordados e a barreira foi realizada na Avenida Ibicuí, Zona Leste. A operação é realizada na cidade, principalmente, durante o final de semana e tem um excelente resultado na prevenção e também monitoramento de alguns crimes no Município. Os veículos e condutores irregulares foram autuados, destacando que os policiais militares atuam com o uso do etilômetro, adquirido há poucos dias, pelo 2º RPMon.

A operação Hoplitas foi concebida pelo Comando-Geral da Brigada Militar com o fim de reduzir o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio em locais e faixas de horário especialmente selecionados a partir de análise criminal.

As blitzes têm o objetivo de fiscalizar, mas também orientar.