Boca Juniors vence e está entre os 16 melhores da Copa RS de Futebol Amador

Uma vitória sobre o Concórdia de Uruguaiana por 2 a 0, colocou o time de Alegrete na fase de oito avos da competição estadual.

Como já previa o técnico do time alegretense Marcelo Cebola, a partida foi pegada, num campo que não oferecia as melhores condições com grama rala e queimada pela estiagem, ambas equipes protagonizaram um embate pela classificação.

De início muito truncado, o Boca demorou para se soltar no jogo, bastante atento a marcação abdicou de atacar o adversário que quase abriu o placar num contra ataque fulminante.

Após os 25 minutos de partida, o Boca controlou todas as ações do jogo e impôs mais dificuldades ao bom time do Concórdia um dos representantes da cidade de Uruguaiana.

Na etapa final o time alegretense construiu sua vitória a base de muita aplicação tática e fez valer a força de um plantel qualificado que ainda não foi derrotado na competição.

O Boca abriu o placar com Alex e ampliou com Stefen, final 2 a 0 para o time alegretense em pleno Estádio Aluízio Falcão na cidade de Quaraí. Embora com a derrota, a cidade de Uruguaiana segue com um representante. O Uruguaiana venceu o Eldourado por 3 a 1, segue a diante no certame.

Segundo o diretor de esportes de Alegrete Clóvis Gonçalves, o Boca aguarda sorteio nesta semana que vai decidir data e adversário nas oitavas de final da Copa RS de Futebol Amador.

Fotos: reprodução