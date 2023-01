Flamengo de Alegrete confirma plantel para o 42º Efipan

A equipe rubronegra inscreveu 23 atletas, sendo 14 jogadores de Alegrete, o plantel ainda tem jogadores de Marau (2), um de Porto Alegre, dois de São Luiz Gonzaga, dois de Pato Branco (Paraná), um de Pelotas e outro de Florianópolis.

O trabalho de montagem do plantel iniciou tão logo começou o ano. O técnico Jesus Antunes e o diretor técnico José Luiz Freitas trabalharam com um grupo de aproximadamente 30 atletas.

Com treinos em dois turnos nos campos do 6º RCB e Toca do Leão foi possível avaliar os atletas em um curto espaço de treinos. Destaque nos treinos os meias Felipe camisa 10 e Baiano 21, talentosos prometem uma boa competição.

Treino na Toca do Leão Plantel fez coletivo na Toca

No domingo (15), o grupo realizou um treino no palco do evento. A atividade no estádio Farroupilha durou pouco mais de uma hora e serviu para o técnico Jesus esboçar o time da estreia.

Outro trunfo do Flamengo é que no grupo de 2023, seis atletas tem idade para jogar o próximo Efipan em 2024, eles nasceram em 2009.

A comissão técnica ainda traz Cleverton Rodrigues como massagista, João Batista auxiliar técnico, supervisor José Macedo, Joares Miguel Soares é o coordenador juntamente com o diretor José Luiz e o treinador Jesus Antunes.

Concentrados na Escola Alexandre Lisboa, a gurizada do Flamengo segue um cronograma de atividades diárias e a estreia é dia 19, um dia depois da abertura. Na quinta-feira às 21h40min, o rubronegro alegretense recebe o Grêmio na disputa do 42º Efipan.

Fotos: reprodução