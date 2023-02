Boca Juniors vence em Três Coroas e vai à final da Copa RS de Futebol Amador

As partidas da categoria livre (atletas acima dos 18 anos) ocorreram no Estádio Sandense, em Três Coroas. Já os jogos da categoria veterano (atletas acima de 40 anos) no Estádio Dirceu de Castro (Arena Cruzeiro), em Cachoeirinha.

O representante alegretense na livre triunfou mais uma vez e alcançou a final da competição, logo em seu primeiro ano de participação. Mesmo sem um clube em competições oficiais da FGF, o Boca Juniors mostrou que é possível sim. Alegrete tem talento e chega a uma final estadual de futebol de campo.

Coube ao Boca Juniors, clube do futebol amador da cidade levar o nome de Alegrete na maior competição de futebol amador do RS. Finalista do campeonato amador, o time comandado pelo técnico Marcelo Cebola foi valente e encarou o jogo mais difícil até o momento.

Na cidade de Três Coroas, o adversário Mercado Rende Mais da cidade de Agudo travou um confronto equilibrado contra o representante alegretense na Copa RS. Com gols de Yago , kuka, Bokinha, o Boca fez 3 a 2 no time de Agudo e carimbou vaga na grande final.

No Estádio Sandense, Boca e Mercado Rende Mais protagonizaram um jogo típico de semifinal, confronto muito disputado, equilibrado e de intensas briga pela posse de bola.

O time de Alegrete conseguiu abrir o placar no início da partida com Yago, mas minutos depois sofreu o empate. A primeira etapa se arrastou com muito equilíbrio tático e técnico pela forma que as duas equipes encaravam a partida. Embora o Boca levasse uma ligeira vantagem por conseguir as melhores ações na partida.

Na volta do intervalo, o seleto grupo alegretense fez a diferença, ampliou o placar através de um pênalti convertido pelo bom meio campista kuka.

Daí em diante, o Boca acabou dominando as ações da partida e marcou o terceiro com com Bokinha. Um adversário abatido, pouco ameaçou. Já no finalzinho do jogo, o time de Agudo conseguiu diminuir, mas não teve forças para frear um Boca Juniors, que segurou a vitória por 3 a 2, e avançou para a final da Copa RS de Futebol Amador.

“Uma bela partida de futebol. Jogo em alto nível. Com os pés no chão estamos nessa final inédita para o Boca Juniors e para o Alegrete”, destacou Cebola.

O adversário do time de Alegrete será o Farroupilha. O representante de Rolante fez 3 a 1 em cima do Roma da cidade de Antônio Prado. Jogo disputado logo após a apresentação do Boca Juniors.

Pela categoria veteranos, o representante de Alegrete acabou eliminado, após perder por 6 a 2, contra o Ouro Verde/Santo Alfredo, de Porto Alegre.

O treinador Vagner Moreira contestou bastante a atuação da arbitragem. Segundo Moreira, três gols foram em situação de impedimento, não assinalados. “Fica difícil jogar assim. Eles queriam Porto Alegre na final”, desabafou o técnico do Fluminense.

Com a vitória na cidade de Cachoeirinha na Arena Cruzeiro, o Ouro Verde vai encarar o Caponense de Capão da Canoa que venceu o Miraguai de Tenente Portela nas penalidades por 3 a 2. No tempo normal houve empate em 1 a 1.

As finais das categorias estão marcadas para o dia 4 de março, sábado, no estádio Boca do Lobo, do Esporte Clube Pelotas, em Pelotas. O Boca entra em campo às 14h.



A Copa RS de Futebol Amador envolve a participação de 147 times, 4.500 atletas e 70 municípios gaúchos, com mais de 200 jogos já realizados. A organização é da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Fotos: reprodução