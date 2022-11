Boca vence e Centenário empata na estreia da Copa RS em Quaraí

Share on Email

O campeonato, promovido pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), conta com a participação de 147 times.

A cidade de Alegrete confirmou presença com três times, um na livre (Boca Juniors), e dois na veterano (Centenário e Fluminense). No último domingo (6), na cidade de Quaraí no estádio Aluysio Falcão, ocorreram dois confrontos.

Pela manhã o Centenário empatou com o Uruguaiana. A equipe “Quarentinha”, do Centenário fez um bom jogo.

Embora dono da posse de bola durante todo jogo, o time alegretense teve dois vacilos na primeira etapa e acabou levando dois gols.

O primeiro aos 15 minutos numa falha defensiva de bola aérea e o segundo, em outra falha do sistema defensivo aos 25 minutos. Embora com o placar reverso, o Centenário correu atrás do prejuízo, sempre buscando o gol.

Na etapa final o time de Alegrete voltou com a mesma ofensividade, tirando em cima é conseguiu descontar. O meia Pi fez o primeiro e o atacante Cleverson deixou tudo igual. “Fizemos uma boa partida na estreia. Agora é focar para sábado na semi contra o Ibirapuitã pela campeonato da LAF”, avaliou o treinador Giovane Carvalho.

Pela categoria livre o Boca Juniors representante alegretense triunfou para cima do time de Uruguaiana. Com muita tranquilidade, o Boca construiu o placar ainda no primeiro tempo.

De boa movimentação Radar de cabeça fez 1 a 0, para o Boca. Na etapa final um Boca aguerrido e dono do jogo ampliou a vitória através de Zezinho logo na volta do intervalo, 2 a 0, selando a boa atuação da equipe alegretense.

“Boa estreia. Conseguimos controlar boa parte da partida e o mais importante, não passamos sufoco em nenhum momento”, destacou o técnico Marcelo Gomes (Cebola). O mais importante para o técnico Cebola, foi os três pontos, para dar confiança ao grupo. “Lógico que temos ajustes para fazer mas no geral foi uma boa estréia em uma copa muito difícil de jogar. Alto nível”, concluiu o desportista.

Os jogos acontecem em 65 municípios gaúchos e são disputados nas categorias: veteranos (atletas acima de 40 anos) e livre (atletas acima de 18 anos), mobilizando mais de 5 mil atletas e profissionais. Na primeira fase ocorrem partidas microrregionais com 149 jogos, classificando as equipes para as etapas regional e estadual.

De acordo com o diretor de esporte do município Clóvis Gonçalves, no próximo dia 13, a rodada que seria em Alegrete está cancelada, em função que só tem um jogo entre Uruguaiana e Quaraí (livre), ambas equipes optaram por jogar em Uruguaiana. As duas equipes da cidade de Itaqui desistiram da competição. Até o fechamento desta reportagem não havia definição sobre a data dos próximos compromissos dos alegretenses na competição.