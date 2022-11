Mecânico, com grave problema de saúde, necessita da solidariedade dos alegretenses

Segundo os familiares, Joel Lopes Carvalho passou por uma cirurgia em Porto Alegre onde retirou um tumor, na perna direita, e permaneceu 36 dias no hospital.

Depois do período na capital, conseguiu retornar para casa, em Alegrete, quando teve uma complicação com o rompimento de uma veia, o que resultou em uma severa hemorragia. Imediatamente foi levado para a Santa Casa onde foi feita a transferência de urgência para Santa Maria.

Mesmo com o plano de IPE, alguns valores ficaram a cargo da família, sendo uma diferença no custo da cirurgia em Porto Alegre e as despesas da ambulância até Santa Maria. “Ele teve duas paradas cardíacas durante o trajeto e foi muito delicado, mas agora está estável ” diz o irmão Jairo.

O valor total de todas as despesas que não foram cobertas pelo plano de saúde está em tono de 25 mil.

Por esse motivo, a família do mecânico que ainda trabalhava para complementar a renda, solicita a todos que desejarem ajudar que colaborem com a vakinha.

“O Ipê não cobre a maioria dos procedimentos. Sou incansavelmente uma pessoa de fé e quero muito salvar a vida do Joel, colabore se puder , qualquer quantia é bem vinda. Se não tivéssemos agido rápido, certamente ele já não estaria entre nós. Conto também com suas orações e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um que colaborarem e também aqueles que não possam auxiliar com valores, mas em orações”- destaca o irmão. Clique no link da VAKINHA