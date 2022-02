Boletim aponta redução nos casos positivos, mas óbitos continuam

Nesta quarta-feira (23/02) foram registrados 24 casos positivos, 11 mulheres e 13 homens, com idades entre 05 e 75 anos. Também, ocorreu o registro de um óbito. Um homem, de 89 anos, com duas doses da vacina. Este óbito ocorreu no dia 21-02 e foi registrado, hoje, pois a Secretaria de Saúdo do Município, estava aguardando a classificação do COE.

Foram registrados 41 recuperados. Há 02 alegretenses e 01 vianense com Covid-19 internados na Santa Casa de Alegrete no Hospital de Campanha e 02 alegretenses na uti adulta.

Atualmente são 18.334 casos confirmados e 17.620 recuperados. Há 372 casos ativos no Município.

Até a data de hoje, temos registrados 318 óbitos por Covid-19.Foram realizados 51.326 testes, sendo 32.992 negativos, 18.334 positivos e há 07 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 203 pessoas.