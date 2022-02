Em reunião com diferentes segmentos, Prefeitura libera eventos em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete realizou reunião com diferentes segmentos para debater a respeito da liberação ou restrição de eventos em diferentes locais do município.

A reunião foi conduzida pelo prefeito em exercício Jesse Trindade e contou com a presença da secretária de Saúde (SMS), Haracelli Fontoura, e sua equipe da Vigilância Sanitária, da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Caroline Figueiredo, do secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, do secretário de Administração, Paulo Faraco, da Secretária de Educação e Cultura, Angela Vieiro, do Procurador Geral do Município, Daniel Rosso, além do vereador Cléo Trindade, coordenador da Campereada, bem como dos vereadores João Leivas e Enio Bastos e do comandante da Brigada Militar, Jean Quatrin.

Também estiveram presentes os representantes do Centro Empresarial e empresários de diversos ramos espalhados pelo município. A reunião teve como principal pauta a realização dos eventos como a Campereada, as formaturas e o Carnaval. Em assembleia, foi colocado em votação e decidido pela realização de todos os eventos, seguindo os devidos protocolos.

O prefeito em exercício, Jesse Trindade, saudou a todos e expôs a situação, afirmando que as decisões por mais difíceis devem ser tomadas com responsabilidade, sendo dividida entre todos. A equipe da Vigilância Sanitária expôs os números referentes a pandemia do COVID-19, estabelecendo que a tendência pós feriado é de crescimento acentuado dos números, a exemplo do ano anterior, especificamente após a realização das festas de fim de ano.

O comandante da Brigada Militar, Jean Quatrin, manifestou que a Brigada Militar, apesar do contingente deficitário, buscará a melhor forma de garantir a segurança, ainda que em sua opinião seja temerário o controle de eventos em via pública. O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, no mesmo sentido, relatou a contrariedade quanto ao fechamento de via pública, ressaltando as dificuldades apontadas pela Brigada Militar, no entanto, ressaltando que acataria a decisão da maioria.

A secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, mencionou a necessidade de se buscar o equilíbrio, entendendo a necessidade dos empresários, assim como do poder público em garantir o direito individual de cada cidadão e ainda zelar pela vida. Os empresários expuseram seus respectivos planejamentos e planos de trabalho. Os vereadores também foram ouvidos, tendo ambos salientado a compreensão pela realização dos eventos