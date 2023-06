Idoso embriagado e sem habilitação atropela ciclista na Zona Leste

Conforme informações da Brigada Militar, um idoso de 65 anos dirigindo uma caminhonete Pampa se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete. Ele atropelou um ciclista que se deslocava em direção ao bairro Jardim Planalto.

O acidente ocorreu nas proximidades do Parque Doutor Lauro Dorneles e resultou em lesões corporais no ciclista de 48 anos, que reclamava de dores na perna direita. Ele foi socorrido e levado pela ambulância dos Bombeiros à UPA. A caminhonete e a bicicleta também sofreram danos.

De acordo com relatos, o motorista da caminhonete, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), trafegava em direção ao centro quando ocorreu a colisão com o ciclista. O idoso apresentava visíveis sinais de embriaguez no momento do acidente.

Após o impacto, o motorista da caminhonete continuou a dirigir por alguns metros até ser acompanhado por outra condutora, de um Corsa Sedan, que presenciou a colisão. Ela seguiu o veículo até que ele parasse. Com a chegada da Brigada Militar ao local, o idoso foi convidado a realizar o teste do etilômetro.

Diante dos fatos, o idoso foi encaminhado à delegacia de polícia para o registro do acidente de trânsito com lesão corporal e também por dirigir sob efeito de álcool. A ocorrência ainda está em andamento no momento da veiculação desta matéria, e não havia informações sobre o valor da fiança a ser estipulada.

Acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados representam um sério risco à segurança pública, colocando em perigo a vida dos condutores e de terceiros. É importante ressaltar que a Lei Seca, em vigor no país, proíbe a condução de veículos por pessoas que tenham ingerido qualquer quantidade de álcool. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

Sem motorista habilitado para entregar a Pampa, o veículo foi recolhido ao depósito do Detran.