Policiais Militares resgatam cachorrinha perdida na Avenida Caverá

A ação rápida dos PMs resultou no resgate do animal, que foi encaminhado para avaliação em uma clínica veterinária local.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, a cachorrinha, que aparentava estar bem cuidada, foi encontrada na via pública, levantando a suspeita de que poderia estar perdida ou talvez tenha sido abandonada na região. A soldado responsável pelo resgate destacou: “o animal parece bem cuidado; pode estar perdido. É uma cachorrinha salsichinha, ou talvez possa ter sido deixada ali.”

Fica o apelo para a colaboração da comunidade para encontrar o tutor da cachorrinha. Caso alguém tenha alguma informação sobre o dono do animal ou deseje adotá-la, é possível entrar em contato com a polícia por meio do número de emergência 190.