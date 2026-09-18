Bolsa Família paga nesta sexta-feira beneficiários com NIS final 2

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal de forma escalonada, conforme o último dígito do NIS. O dinheiro é disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês. A exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado.

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Para saber a data de recebimento, o beneficiário deve conferir o último dígito do NIS, que está impresso no cartão do programa, e consultar o calendário oficial.

Confira o calendário de setembro

NIS final 1: pagamento em 17 de setembro

NIS final 2: pagamento em 18 de setembro

NIS final 3: pagamento em 21 de setembro

NIS final 4: pagamento em 22 de setembro

NIS final 5: pagamento em 23 de setembro

NIS final 6: pagamento em 24 de setembro

NIS final 7: pagamento em 25 de setembro

NIS final 8: pagamento em 28 de setembro

NIS final 9: pagamento em 29 de setembro

NIS final 0: pagamento em 30 de setembro

Próximos pagamentos

Após setembro, os pagamentos do Bolsa Família estão previstos para ocorrer nas seguintes datas:

Outubro: de 19 a 30 de outubro

Novembro: de 16 a 30 de novembro

Dezembro: de 10 a 23 de dezembro

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Para verificar o enquadramento, é necessário somar a renda total da família e dividir pelo número de integrantes. Se o resultado for de até R$ 218 por pessoa, a família atende ao critério de renda do programa, mas a entrada no benefício depende da análise e das demais regras.

Os beneficiários também precisam cumprir algumas condições, como manter crianças e adolescentes na escola, realizar o acompanhamento pré-natal no caso de gestantes e manter a carteira de vacinação atualizada.

Quais são os valores do benefício?

O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. O programa também possui benefícios adicionais, conforme a composição familiar.

São pagos R$ 150 por criança de até 6 anos.

Há ainda adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

Também é previsto adicional de R$ 50 por bebê de até seis meses.

Onde se cadastrar?

Para ter acesso ao programa, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), principal instrumento do governo federal para identificar e incluir famílias de baixa renda em programas sociais.

A inscrição no CadÚnico não garante entrada automática no Bolsa Família. Cada programa possui critérios próprios, e o cadastro é utilizado para que a família seja avaliada conforme as regras estabelecidas.

Como movimentar o dinheiro?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem e pelo internet banking da Caixa, sem a necessidade de comparecer a uma agência para realizar operações.

O cartão do programa também pode ser utilizado para compras em estabelecimentos comerciais, na função débito.

Outra opção é realizar o saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal.