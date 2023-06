Bombas de oxigenação do lago do Parque Ramos foram reativadas

O chafariz da Praça dos Patinhos que estava desativado a uns dois anos teve sua manutenção neste dia 1 de junho, com a reativação da bomba de oxigenação e circulação de água do lago do Parque Ruy Ramos. O trabalho foi realizado pela equipe de iluminação pública da Secretaria de Infraestrutura que consertou e reativou as bombas que fazem essa função.

O local, no Parque mais visitado de Alegrete, agora terá novamente a beleza das águas que sobem e descem e, ainda, proporciona a oxigenação da água para os peixes e as tarturugas que habitam o lago. Enquanto as bombas estavam com problemas técnicos, a oxigenação era realizada, às vezes, através de bombeamento de água nova, provinda de um poço artesiano no Estádio Farroupilha.

O Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares, salientou a importância desse trabalho visto que o lago é uma das importantes atrações do Parque, sempre muito visitado pela comunidade alegretense.