Marfrig alega estratégia comercial e dá férias coletivas para mais de 600 trabalhadores em Alegrete

A Marfrig Global Foods S.A., em contato com o Sindicato da Alimentação de Alegrete, anunciou que dará férias coletivas de 20 dias para seus funcionários de Alegrete, a partir do dia 13 de junho com possibilidade de estender por mais dez dias.

A decisão surpreendeu a todos pois a empresa, em agosto do ano passado, publicou notícia anunciando aumento nos lucros na ordem de 144,9%, atingindo R$ 4,255 bilhões no 2º trimestre de 2022. Já a receita líquida, no mesmo período, aumentou 67,6%, de abril a junho (R$ 20,574 bilhões).

O presidente do Sindicato da Alimentação de Alegrete, Marcos Rosse ouviu a promessa de que não haverá demissões e que a decisão atende a uma estratégia comercial.

“Estamos atentos e preocupados pois o retorno dos trabalhadores coincide com o período em que iremos começar a discutir, com os negociadores, o acordo coletivo. Sabemos que a empresa obteve lucro expressivo no período.”, reitera Rosse.