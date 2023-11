Piloto de Alegrete é tricampeão gaúcho de Arrancada

A final do Campeonato Gaúcho e Sul-Americano de Arrancadas foi realizado durante os dias 24, 25 e 26 de novembro, no autódromo internacional de Santa Cruz do Sul. A cidade do Vale do Taquari foi o palco principal da arrancada a nível sul-americano.

Na grande final dos campeonatos gaúcho e Sul-Americano de Arrancada 2023, o piloto de Alegrete Bruno Jardim, obteve destaque novamente, repetindo a excelência nas últimas três temporadas. Logo no primeiro dia, o autódromo estava liberado para todos os pilotos inscritos em ambos os campeonatos.

Já no sábado, o #Gol46 de Jardim acelerou forte nas provas com 3 tomadas de tempo para os dois campeonatos. Já no domingo na parte da manhã ocorreu a 4ª tomada de tempo para os pilotos inscritos no Campeonato Gaúcho de Arrancada e, à tarde, as tão esperadas finais dos campeonatos.

Não deu outra, o piloto de Alegrete faturou pela terceira vez o título gaúcho na categoria DTA Light e de quebra protagonizou a melhor reação na competição gaúcha. Bruno sagrou-se campeão gaúcho 2023 na DTA Dianteira Turbo “A”, categoria que foi vice-campeão em 2022.

“Meu agradecimento a todos que estão ao meu lado, aos que torceram e ajudaram de alguma forma. Obrigado a minha família que está sempre do meu lado”, destacou o piloto. Jardim assegurou o tri a bordo de um Wolkswagen Gol potente e turbinado, detentor de vários recordes ao longo deste ano. O piloto de Alegrete integra a equipe Columbia Racing, com chancela da Garage Motors.

Paralelo a toda adrenalina no ar, foi coroado o Rei da Pista Sul-Americano, onde durante o campeonato, participaram pilotos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Rei da Pista é o brasileiro e gaúcho, piloto Sidnei José Venturini, da equipe Facchineto Motorsport. A prova contou com mais de 80 carros e coroou um novo campeonato, que com certeza virá em 2024 com muito mais força.

Fotos: reprodução