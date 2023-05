Final do GP Gentil Carlesso reúne os mais velozes da cancha reta

Foi um domingo de muitas apostas e adrenalina a cada terno disputado no Jockey Club de Alegrete. Mais uma edição recheada de sucesso do maior festival da cancha reta do Brasil. Um jantar em prol da Liga de Combate ao Câncer no sábado e um recorde de apostas R$ 613.500,00.

Ontem (30), quatro páreos eliminatórios apontaram os finalistas da XXIX edição do GP que homenageia o turfista Allan Mello Guerra. No 1° páreo a disputa em 600 metros, deu a favorita nas apostas HAIL STORM égua de criação do Haras Fazenda Capeaty, propriedade de Joicemar Piegas, Rodrigo Santos e Tedi de Pelotas, São Borja e Londrina, treinada pelo A. Rui e pilotada pelo G. Montanha que cruzou soberano.

No 2° páreo levou a melhor o cavalo INFINITY HEART criação do Haras JG, propriedade do Stud Mikael de Bombinhas-SC, treinado pelo M. Oliveira e pilotado pelo experiente jóquei Valmir Rocha.

No 3° páreo, JUMP D’ANAFER , cavalo de criação do Stud Ferragus, propriedade de João Pedro Aguirre e Ademar Martel de Cacequi e Ijuí, treinado pelo R. Silva e pilotado pelo L. Otávio

No 4° páreo, a égua GAMKONORA, venceu, criação e propriedade do Haras Ereporã de Erechim,treinada pelo R. Rodrigues e pilotada pelo E. Alvares.

A grande final bate os portões às 15h, e a expectativa é grande, dos quatro finalistas, todos tem tempos muitos iguais e as apostas estão abertas. A entrada no Jockey é gratuita e vale a pena conferir as “máquinas”, na maior cancha reta do Brasil.

Fotos: Roque Massariol e Osni da Silva