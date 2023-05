Instituto Lins Ferrão oficializa projeto Padel Solidário em Alegrete

O evento contou com a presença a presidente do Instituto Lins Ferrão, Fernanda Ferrão, do secretário de educação e cultura Rui Medeiros, secretário de infraestrutura Mário Rivelino Soares e professores das escolas contempladas.

Para a presidente da Instituto, o projeto de cunho esportivo, como o Padel Solidário possibilita a essas crianças a oportunidade de aprender sobre respeito, compromisso, ética. “Estamos contribuindo para o crescimento desses jovens. O projeto vai além da socialização e da integração, ele desperta nas crianças a possibilidade de um futuro diferente.”, destacou Fernanda.

A empresária se disse realizada com o crescimento do projeto e disse que priorizou Alegrete pelo que a cidade representa na modalidade em nível nacional e até mundial. “Uma oportunidade pode fazer a diferença”, frisou a presidente que salientou que a ideia é formar atletas de alto rendimento com essa oportunidade.

O secretário de educação acompanhado do diretor de esportes do município Clóvis Gonçalves avaliaram como excepcional o projeto e destacaram a importância desse incentivo as crianças da rede ensino básico do município. “Estamos juntos neste projeto por acreditar neste objetivo e proporcionar que eles possam desempenhar da melhor maneira”, disse Medeiros ao cumprimentar os gestores que acompanharam o ato.

A professora Vera Palma, conversou sobre a ideia e disse que com quatro aulas, a turma já mostrou evolução nos treinamentos. Lapidadora de padelistas que hoje percorrem o mundo inteiro jogando padel, o trabalho da alegretense foi reconhecido mais uma vez em ser a escudeira de um projeto de grande valor educacional na vida das crianças.

As aulas, iniciaram no final de março, e acontecem todas as sextas-feiras, em horário inverso ao turno escolar. São 20 crianças, divididas em duas turmas, com idades entre 7 e 15 anos, moradoras em situação de risco.

O diretor Clóvis Gonçalves explicou que foi feito um sorteio para escolher os educandários. Da Zona Leste as EMEBs Antônio Saint Pastous e Waldemar Borges, dez alunos selecionados pelos diretores das escolas. Já na Cidade Alta, as EMEBs Alcy Cheuiche e Vilaverde Moura com mais 10 estudantes completam a turma pioneira do Padel Solidário. As professoras foram unânimes em afirmar que os alunos demonstraram um melhor rendimento em sala de aula, coordenação motora e disciplina foram os fatores destacados.

Alegrete é a 5ª cidade de implantação deste projeto destacou a presidente do instituto. Criado há dois anos, o Padel Solidário acontece nas cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Camaquã, Uruguaiana, Bagé e agora em Alegrete, beneficiando mais de 120 crianças.

A prefeitura disponibiliza um micro-ônibus para transportes dos estudantes, que também recebem lanche fornecido pelo próprio município. Na assinatura do projeto, eles receberam um kit com camisetas personalizadas do projeto, material de treinos e nos próximos dias irão receber um uniforme de jogo e tênis.

Sem fins lucrativos o Padel Solidário é realizado por parcerias e trabalho voluntário. Para Fernanda Ferrão que está a frente do projeto desde o ano passado, a abertura de mais vagas irá depender de parcerias.

Englobando as empresas do Grupo Lins Ferrão, Lojas Pompéia e Gang, o Instituto Lins Ferrão nasce de uma homenagem ao fundador da Pompéia, Sr. Lins Ferrão, que sempre teve como premissa a solidariedade e o incentivo à capacitação. Entidade sem fins lucrativos, o Instituto Lins Ferrão tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades estimulando a geração de reda.