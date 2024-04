Boninho dá spoiler da Prova do Líder desta terça-feira: “uma das maiores que o BBB já teve”

Rompimentos de redes de água afetam o abastecimento em quatro bairros de Alegrete

Em um vídeo divulgado no Instagram, o diretor mostrou os bastidores da Prova do Líder do BBB 24, que será realizada nesta terça-feira (9). Em certo momento, Boninho filma o diretor do BBB e pergunta sobre a dinâmica. “Essa vai ser animada”, responde Rodrigo Dourado.

“Vou testar? Não. Mas esteja preparado, porque acredito que esta será a maior prova que já fizemos no Big Brother”, afirmou o diretor. Na sequência, é possível ver Dourado realizando o teste da Prova do Líder. Ele é elevado por um guindaste, segurando alguns itens em suas mãos.

Fotos: Globo e Gshow

Informações: Gshow