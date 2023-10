“Boquinha”, o alegretense destaque que busca vaga na grande final da Série Prata

Douglas Ramos, mais conhecido como “Boquinha”, está na semifinal da Série Prata de futsal pela equipe da AFA de São Francisco de Assis. O atleta chegou neste ano ao elenco do Município vizinho e conquistou mais um grande feito no cenário do futsal da região.

O alegretense atuou no ano passado pelo Real Alegrete. Com o destaque conquistado, recebeu proposta para defender as cores da equipe assisense em 2023. Com isso sua rotina de treino começou no mês de fevereiro, desde lá vai de três a quatro vezes por semana ao município vizinho para treinar com seus companheiros.

Boquinha ressalta que o grande objetivo do clube já foi alcançado ao vencer o confronto contra a equipe da AVF de Manoel Viana, garantindo vaga na Série Ouro 2024. Porém, Douglas salienta que a equipe vai em busca da classificação às semifinais do torneio estadual.

A equipe da AFA joga neste sábado contra a forte equipe do União São Borjense em seus domínios. A bola rola a partir das 20h e contará com um grande público para apoiar a equipe assisense na busca dos três pontos que dará vantagem para o confronto no jogo de volta.