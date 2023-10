Aventureiros Pequeninos, clube voltado aos cuidados dos animais, tem programação educativa

O Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira, um programa dedicado a crianças de 6 a 9 anos, está promovendo uma iniciativa educativa sobre os cuidados necessários com animais de estimação. Similar ao Escotismo, o clube visa fornecer conhecimento prático sobre a responsabilidade que vem junto com a adoção de animais domésticos.

Cães, gatos, coelhos, pássaros e peixes são fontes inesgotáveis de alegria e companheirismo para muitos lares, mas também requerem atenção, tempo e cuidados adequados. Para abordar essas necessidades, o Clube de Aventureiros está focando em ensinar às crianças os princípios básicos do cuidado responsável dos animais.

A médica veterinária Denise Pereira foi convidada especial do clube, no feriado(12), proporcionando uma valiosa palestra repleta de orientações práticas para garantir a saúde e o bem-estar dos pets. Entre os conselhos dados aos jovens aventureiros, estão dicas essenciais como manter a higiene do animal em dia, realizar passeios regulares, oferecer brinquedos apropriados para entretenimento, dedicar tempo diário à interação com o pet e consultar regularmente um veterinário.

Além disso, a veterinária enfatizou a importância de manter um calendário rigoroso de vacinação e vermifugação para proteger os animais de doenças comuns. A escolha de uma dieta adequada também foi destacada, mostrando como uma alimentação balanceada é essencial para a saúde a longo prazo dos animais.

O Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira está desempenhando um papel crucial na formação das próximas gerações de cuidadores de animais, incentivando desde cedo a responsabilidade e o amor pelos nossos amigos peludos. Essa iniciativa não apenas beneficia os animais de estimação, mas também promove uma comunidade mais consciente e compassiva em relação aos seres vivos que compartilham nosso mundo. O evento foi realizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia Anita Garibaldi, em Alegrete.