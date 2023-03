Brasil se tornará próxima potência no mercado mundial de iGaming

Um dos temas mais discutidos na indústria da jogatina mundial atualmente, é o grande potencial do mercado brasileiro para o setor. O Brasil conta com uma população que ultrapassa os 215 milhões de habitantes, e uma parcela significativa desses indivíduos apreciam as apostas e jogatina online, o que torna o país extremamente atrativo para as operadoras que exploram esse mercado.

Sabendo disso, nos últimos anos uma quantidade enorme de operadoras de cassino e apostas esportivas chegaram ao país e começaram a oferecer os seus serviços para o público tupiniquim, e não demorou para que algumas marcas se tornassem bastante populares por aqui. Com isso, o cassinos-online.com separou uma lista de casinos com bônus grátis, para que os usuários garantam uma vantagem assim que se cadastrem nas principais plataformas atuantes no Brasil e testem os seus serviços antes de realizar qualquer depósito substancial.

De acordo com a GR8 Tech, empresa europeia que oferece soluções tecnológicas para a indústria de iGaming, a América Latina é um mercado de atuação bastante promissor, e o Brasil merece um destaque especial, já que a população além de enorme é apaixonada pelos esportes e jogatina online, sendo que o alto número de usuários de smartphones colabora para a disseminação desse serviço.

A companhia ainda destaca que, caso se aprove uma regulamentação, o Brasil será o maior mercado de iGaming da América Latina, e que países como México e Colômbia já estão avançando nesse sentido. “Espera-se que o Brasil, por exemplo, seja o maior mercado da região quando a regulamentação for implementada, e outros países, como Colômbia e México, também estão avançando na criação de um ambiente regulatório mais favorável”, afirma a GR8 Tech.

Serviços de jogatina

A GR8 Tech relata que estão aguardando ansiosamente a regulamentação do setor de iGaming no Brasil, e que a empresa possui bastante experiência em lançar operadoras nos mercados que foram regulamentados há pouco tempo, sendo capazes de fazer com que essas empresas obtenham os resultados esperados com celeridade.

Dessa forma, a companhia europeia destaca que estão ansiosos para disponibilizar seus serviços para novos clientes que possuem a intenção de começar a atuar na América Latina. Mas, apesar da vontade em operar em países como o Brasil, a empresa destaca que mercados recém regulamentados estão repletos de incertezas e desafios, mas também oferecem oportunidades únicas.

“Primeiro, o mercado latino-americano ainda não é regulamentado, o que significa que há muita incerteza e imprevisibilidade em relação ao futuro do setor. Isso apresenta desafios e oportunidades para empresas que buscam entrar no mercado”, argumenta a GR8 Tech.

A companhia afirma que as empresas que pretendem atuar na América Latina precisarão se adaptar às diferenças culturais entre os países, implementando dessa forma diferentes estratégias para conquistar o público de cada local. Além disso, outro desafio que a GR8 lista é que o setor ainda precisa lidar com uma falta de infraestrutura tecnológica no mercado latino-americano, principalmente em comparação ao mercado europeu, mas existe a expectativa de que com a regulamentação esse cenário mude rapidamente.

“Apesar destes desafios, a América Latina apresenta uma oportunidade significativa de crescimento para as empresas de jogos. À medida que mais países da região adotem regulamentação, espera-se que o mercado cresça rapidamente, com um grande número de potenciais clientes e operadoras entrando no setor”, relata a empresa europeia.

Segundo a GR8 Tech, uma das principais medidas que as operadoras de jogatina devem tomar ao atuar na América Latina é prestar bastante atenção na localização de conteúdo. Isso porque, cada um dos países da região necessita de uma abordagem única, já que a estratégia que funciona no Chile pode não ter o mesmo sucesso no Brasil. Isso ocorre porque a predileção dos clientes pode sofrer uma grande alteração de nação para nação, e as empresas que visam ser bem sucedidas na região precisarão implementar uma abordagem personalizada para cada mercado que desejam atuar.