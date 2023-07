Brick da Praça movimentou o sábado gelado em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mais uma edição do Brick na Praça movimentou a Praça Getúlio Vargas neste último sábado(15), apesar do intenso frio que marcou o dia. O evento contou com a participação de expositores cadastrados pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que tiveram a oportunidade de expor seus produtos e serviços.

O Brick na Praça se tornou uma excelente vitrine para os talentos locais, proporcionando visibilidade para empreendedores e artistas da região. Além disso, o evento desempenha um papel importante no fortalecimento da economia da cidade, incentivando o comércio local e o empreendedorismo.

Das 09h às 17h, a Praça Getúlio Vargas se transformou em um ponto de encontro para moradores e visitantes que buscavam conhecer as novidades apresentadas pelos expositores. O Brick na Praça é realizado uma vez por mês, sempre no segundo sábado, com o objetivo de movimentar o comércio, criar oportunidades de negócios, estimular parcerias e dar vida ao coração da cidade.

O evento teve início em 2018, como uma alternativa de lazer atrativa para os alegretenses. Além de oferecer uma diversidade de opções para presentes e lembranças, o Brick na Praça se consolidou como um ponto de encontro para a comunidade, promovendo momentos de interação e valorização dos talentos locais.

Os frequentadores puderam aproveitar para conhecer e adquirir produtos únicos e exclusivos, feitos com todo o cuidado e criatividade pelos empreendedores locais. O apoio da comunidade também é essencial para que essa iniciativa continue crescendo e fortalecendo a economia local.

Com mais uma edição bem-sucedida, o Brick na Praça comprova seu papel fundamental na valorização dos talentos da região e na promoção do comércio local.