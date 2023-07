Movimento RS contra a fome repassa dezenas de cestas básicas para Alegrete

No último dia 13, a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, representada pela secretária Iara Caferatti, esteve presente na cidade de Santa Maria, mais precisamente no Centro Desportivo Municipal, para participar de um importante ato de entrega de cestas básicas. Essa ação foi realizada no âmbito do Movimento RS Contra a Fome, resultado de uma cooperação entre o Governo do Estado e o poder judiciário.

O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes de entidades e beneficiários do programa. A iniciativa faz parte do programa Supera Estiagem, que tem como objetivo distribuir cestas básicas para os municípios que foram decretados em situação de emergência devido à estiagem, e que foram homologados pelo Governo do Estado.

Nesse contexto, o programa busca atender às necessidades básicas das comunidades afetadas pela estiagem, proporcionando alimentos e garantindo a segurança alimentar dessas populações. Os beneficiários contemplados pelo programa são grupos populacionais tradicionais específicos (GPTE) do meio rural, que estão devidamente registrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Dentre os grupos atendidos estão os indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Além disso, é importante ressaltar que Alegrete foi beneficiada com a entrega de 90 kits de cestas básicas. Essas cestas serão fundamentais para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade a enfrentar as dificuldades decorrentes da estiagem e a garantir o acesso a alimentos essenciais.