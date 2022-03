Brick na Praça movimentou o sábado dos Alegretenses

O sábado(12), foi de temperatura agradável e muita oportunidades de compras no mais concorrido shopping a céu aberto, o Brick na Praça.

Consolidado, o evento teve a participação de um bom número de expositores e de público. Quem passou pela Praça Getúlio Vargas, teve a oportunidade de presentear alguém ou adquirir algo para si.

O Prefeito Márcio Amaral, Secretários e a equipe responsável pela realização do evento, marcaram presença.

Durante um bom período, quase dois anos sem a realização, devido à pandemia , o Brick na Praça teve o retorno dos encontros dos artistas autônomos, instituições e entidades, assim como os comerciantes .

São muitas as opções e ofertas de produtos que, na sua maioria, são feitos de forma artesanal. O local fica sempre movimentado com famílias, transeuntes e pessoas que já têm o hábito de visitar os estandes colocados de forma estratégica na Praça Getúlio Vargas.

Os expositores, com um grande variedade de produtos como: artesanatos, roupas, calçados, alimentos coloniais, integrais, entre tantas outras opções, permaneceram do inícioda manhã até às 16h, no espaço amplo com o clima agradável, dentro de todas as regras que buscam prevenção da Covid-19.

A equipe da cultura, responsável pela organização do Brick da Praça é composta por Andrea Oliveira, Bibiana Fontoura, Marielly Fogaça, Mano Fontoura, Ana Claudia, Indiana Ribeiro e Liliana Lacerda.