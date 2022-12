Corrida Natal Iluminado contará com 200 atletas neste domingo

As inscrições para a I Corrida Natal Iluminado tiveram 100% de adesão.

O evento que acontece neste domingo (11), é uma promoção do Sesc em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

As inscrições encerraram no último dia 7, com 200 atletas inscritos que optaram por doar 1 kg de alimento não perecível e 01 brinquedo.

O evento esportivo terá largada neste domingo às 8h, com percursos de 5km e 10km, saindo do Parque Rui Ramos em frente ao Estádio Farroupilha. Dali os atletas sobem a Barão do Amazonas, Praça Getúlio Vargas (Panvel), em direção a General Vitorino, sobem a General Sampaio, dobrando na Vinte de Setembro, descem a Andradas, dobram Venâncio Aires, ingressam na Alexandre Lisboa, chegando novamente no Parque Rui Ramos. Os atletas dos 10km, repetem o percurso.

O kit atleta, composto com camiseta personalizada e chip, deverá ser retirado a partir das 6h30min, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição.

Ao final da corrida, todos os atletas que completarem os trajetos serão premiados com medalhas.

Em categoria geral, os cinco primeiros colocados receberão troféus e os três primeiros por faixa de idade ganharão medalhas especiais.

I Corrida Natal Iluminado – Sesc Alegrete

Data: 11/12 (domingo)

Horário de largada: 8h

Local: Parque Rui Ramos

Inscrições: Pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas/ até 09/12 ou até atingir o limite de 200 participantes

Investimento: 1 kg de alimento não perecível e 1 brinquedo

Kit atleta: Camiseta personalizada e chip, entregue no dia e local do evento, às 6h30min.

Os 200 atletas estão divididos nas Categorias: Masculino e feminino por idades (16 a 19 anos, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69 e 70+) e pessoas com deficiência visual.