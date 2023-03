Brick na Praça retornou com poucos expositores; entenda o motivo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com pouquíssimos expositores, o local demonstrou que a normatização que ainda está acontecendo precisa de algumas adaptações. O Diretor de Cultura, Rodrigo Guterres, falou com o PAT.

Ele pontuou que o evento tem por objetivo incentivar os empreendedores, não se tornar um varal de exposições de peças de roupas de forma desregrada.

Uma reunião ja foi feita e 122 cadastros já foram refeitos, porém, as inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de março, por meio do site da Prefeitura. O que ficou acordado é que será necessário a normatização da venda das roupas o que, no momento, estamos verificando a melhor forma de realizar.

Esther Gargaro Lamberty, pastora da Igreja Assembleia de Deus, morre aos 66 anos

Terá uma nova reunião e para constituição de Comissão entre os expositores. A ideia é fazer do local um ambiente atrativo e interessante para a comunidade, além de mostrar os produtos dos empreendedores. É possivel que a dinâmica mude, fique concentrado no meio da praça, além de atrações culturais e quem sabe disponibilizar energia elétrica. O horário também, é algo que está em discussão, mas o objetivo é fazer do ambiente o que desde o início foi proposto, valorizar o empreendedor”- considerou.

Denunciar violência contra a mulher é dever de todos, alerta promotoria

Em relação a questão da maneira em que algumas pessoas estavam expondo os produtos, Rodrigo citou que não existe nada que restrinja, no entanto, será necessário ter uma avaliação e ver a melhor maneira, por esse motivo, terá essa normatização.

“No momento, há 122 cadastros, todas essas pessoas poderiam estar aqui”- comentou.

O Brick acontece uma vez por mês, no segundo sábado. O evento visa movimentar o comércio, criar possibilidades de negócios, oportunizar parcerias e movimentar o coração da cidade. O Brick surgiu em 2018 como uma alternativa de passeio atrativo aos alegretenses, além de disponibilizar um leque de opções para presentes àqueles que buscam uma lembrança.

Sua última edição tinha ocorrido em dezembro de 2022.