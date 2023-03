Caminhada pela prevenção contra a violência às mulheres

Inserida na 24ª Semana Municipal da Mulher, ocorreu nesta manhã(11), uma caminhada promovida pela União Brasileira das Mulheres(UBM), que envolveu Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Mulheres Comunitárias, Procuradoria Especial das Mulheres, 4ª Região Tradicionalista, Prefeitura Municipal – por meio da Secretaria de Assistência Social, além de 41 entidades diretas e 61 indiretas.

Com banneres, faixas e camisetas o grupo de mulheres saiu da Praça General Osório, passou pela Rua Dos Andradas, rua Vasco Alves e encerrou em frente a Delegacia de Polícia de Alegrete.

A procuradora geral da mulher da Câmara de Alegrete e coordenadora do evento, vereadora Dileusa Alves explica que o ato de finalizar a caminhada em frente à DP é uma forma de evidenciar que a prevenção deve ser um ato recorrente. “Quando as mulheres chegam na Delegacia é o resultado de que as agressões já ocorreram. Precisamos evitar que isso aconteça e, para isso, há toda rede de proteção que as mulheres precisam buscar e se fortalecer. Por outro lado, é indispensável que elas tenham a percepção que violência psicológica também é crime”-observou.

Vereadora Dileusa, evidenciou que também ocorreu a propagação no comércio do que representa o X vermelho na mão para que as mulheres possam ter mais essa rede de apoio. “caso uma mulher mostrar o x vermelho na mão, o atendente com sutileza deve dizer que precisa do nome, endereço e telefone para depois acionar a BM. esse foi um dos motivos que os policiais militares também, nos acompanharam. O comércio precisa estar atento pois pode ser um grande aliado”

Na Praça Getúlio Vargas promovido pela UABA com apoio da Cauzzo, parceiros e Secretaria Municipal de Saúde, durante a manhã foi oferecido teste de glicose, verificação de pressão, teste de acuidade visual, orientação nutricional e consultoria de beleza.

A coordenação da 24ª Semana Municipal da Mulher pretende que esta edição seja uma espécie de divisor de águas no evento. “Nunca tantas atividades descentralizadas constaram antes na programação, nem tantas entidades e segmentos estiveram diretamente envolvidos no planejamento” – pontua Dileusa

A vereadora acrescenta que esta edição é resultado das mais de duas décadas onde as mulheres vêm batalhando por espaço e somando forças nas atividades da Semana da Mulher. “Somos resultado das que nos antecederam” – reconhece a legisladora, explicando que ampliar os espaços de discussão de debate, assim como promover atividades com ampla visibilidade foi meta desde o início do planejamento para o evento de 2023.

Esse ano, no dia 19, também será realizada a 1ª Cavalgada das Mulheres no CTG Sentinela do Ibicuí- no Mariano Pinto com mulheres de Maçambará, Itaqui e Alegrete.