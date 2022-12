Doações e atitudes generosas foram muitas neste Natal

Share on Email

O projeto da alegretense Maria Mabes da Rosa Maciel, denominado Vento Ventania, tem por objetivo levar esperança, amor e alegria às crianças de bairros da cidade no dia do Natal.

Mesmo sabendo que há muitas ações, que antecedem o Natal, Maria Mabes decidiu que iria realizar um dia especial com apoio de muitos amigos e coloaboradores.

Nas semanas que antecedem o Natal, ela se dedica a buscar doações e, na tarde do dia 25 sai pelos bairros Renascer, Gamino e Piola, além de visitar o Viver Residencial Geriátrico.

Foi realizada uma carreata, que parecia mais uma caravana, pois tinha a caminhonete com o Papai Noel, outra com os brinquedos e doces, som e música, além de outros carros.

O projeto que teve o seu segundo ano, mais uma vez fez a alegria de centenas de crianças. Entre os relatos, muitos emocionam, pois em alguns locais as famílias ainda não tinham sido contempladas com doações e muitas crianças, até então, não tinham recebido o presente do bom velhinho.

A emoção e a gratidão de uma tarde que representa o verdadeiro significado do Natal é comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança.

“Que a magia do Natal transforme tudo em amor! Que possamos aquecer os nossos corações com o clima de Natal e transmitir esse amor a todos que nos rodeiam. Que o significado de amor floresça. Que não nos falte paz, sorrisos e muita união”- finaliza.