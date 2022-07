Brigada Militar intercepta furto e dupla é presa em flagrante

Share on Email

Guegue e Índio já possuem antecedentes criminais.

Na madrugada desta terça-feira(19), uma guarnição da Brigada Militar de Alegrete, durante o patrulhamento ostensivo foi acionada no bairro Nossa Senhora da Conceição, Zona Leste.

A denúncia era de que dois indivíduos estariam arrombando uma residência. No endereço, os PMs se depararam com a dupla que tentou empreender fuga pelos fundos, porém, foram interceptada e abordada.

Na identificação, foi constatado que se tratava dos individuos de alcunha “Índio” e “Guepe”, ambos com antecedentes policiais.

Com eles, havia uma maleta com uma furadeira, uma caixa com diversas ferramentas e uma térmica, além de um facão de que estava na cintura de “Índio”.

Foi efetuado contato com o proprietário da residência sendo constatado que os acusados tinham danificado uma parede para adentrarem e subtraírem o material.

Diante dos fatos, eles foram apresentados na DPPA e ambos autuados em flagrante por furto qualificado.