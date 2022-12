Conferência debate direitos das crianças e adolescentes em tempos pós pandemia

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, através do COMDICA realizou, dia 16, no salão da UERGS a 8º Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Com a presença do Conselho Tutelar, CAPS, CREAS, ADRA, equipes de profissionais que atuam na Rede de Proteção, Serviço de Equoterapia, APAE foi realizado a Conferência que aborda a situação das crianças e adolescentes na pandemia e após o período pandêmico.

O presidente do COMDCA Rubens abriu o evento agradecendo a todos que vão tirar daqui as propostas para a etapa estadual.

A coordenadora do evento, Paula de Souza, salientou que não adianta ir para as redes sociais reclamar, os problemas estão aí e precisamos unir forças e buscar como podemos ajudar.

A adolescente, Nadine Cristaldo, que integra a ADRA disse que para ela foi muito difícil os dois anos de pandemia e vivia só no celular, isolada e agora viu o mundo de possibilidades que tem. A jovem pediu para que as autoridades encontrem meios de como ajudar jovens a não ficar só em celular, fazer cursos, interagir com outros meios.

Nadine Cristaldo

A Secretária Iara Caferatti disse que cresceu a violência doméstica na pandemia e aumentaram as reclamações. -Tem muita dor emocional e por isso é preciso trabalhar muito para resgatar certas situações e levar mais amor e tentar com nossas equipes amenizar toda essa situação”.

Iara Caferatti Gonçalves Fagundes

O juiz da vara da Infância e Juventude, Dr Tiago Tristão, destacou a Conferência que aborda um tema sensível de problemas que estavam sendo ocultos pela pandemia e, agora, vieram a tona. A rede de Proteção Pública e as escolas fechadas agravaram os problemas, disse o juiz.

Dr Tiago Tristão Lima

-E agora veio o efeito rebote com demandas crescendo, absurdamente, dentre as quais o déficit educacional”. Ele agradece a parceria da Prefeiura e Câmara na resolução destas situações.

Itamar Rodriguez, representou a Câmara, e falou que existe um sistema aparelhado que descontrói os valores familiares. – É preciso unirmos forças para agirmos neste tempo pós pandemia. E, também que surjam mais entidades não governamentais que chegam em braços onde o poder público, às vezes, não pode alcançar.

Vereador Itamar Rodriguez – vice presidente da Câmara de Vereadores

– Já o prefeito Márcio Amaral, iniciou destacando a forma humanizada com que o Juiz Tiago Tristão toma suas desições. Salientou e reconheceu as entidades que trabalham de forma preocupada, no Município, com nossas crianças e adolescentes.

O prefeito disse que cobramos muitos direitos, mas muitos parecem que vivem em uma bolha, sendo preciso entender que em qualquer idade devemos buscar o equilíbrio, porque o mundo exige muito de todos em qualquer idade. Para isso é preciso o fortalecimento emocional, principalmente, dos mais novos e aí entra a importância das entidadaes. Elas dão segurança para fazermos o que compete o serviço público”, enaltece.