Motorista, cobradora e passageiros de linha urbana realizam amigo secreto

O final de ano sempre aflora mais o espírito de solidariedade e também de união.

Neste sentido, os passageiros, o motorista e a cobradora da linha Boa Vista /Capão do Angico da empresa Fronteira D’Oeste realizaram um amigo secreto na manhã de sexta-feira(6).

Houve troca de muito carinho, alegria e mensagens positivas. A ideia surgiu entre aqueles passageiros que diariamente realizam sempre o mesmo trajeto e horário. Sendo assim, 28 pessoas participaram da confraternização que marcou o dia de todos com o simbolismo de respeito e empatia.

Pessoas que, mesmo com a correria do dia a dia, entre a pressa, o fluxo do trânsito e todas as suas atribuições não deixaram de celebrar a amizade, o respeito, o cuidado e amor ao próximo.

A cobradora Maria Luiza contou que a confraternização buscou celebrar todas as amizades feitas no ônibus e os momentos vividos.

Os participantes foram:

Cobradora: Maria Luiza

Motorista: Luciano Rocha

28 passageiros

Luciele, Márcia, Runia, Julia, Dulce, Cláudia Gonçalves, Cláudia, Ana Beatriz, Alana, Lenir, Ana Arebalo, Jocelei, Gianni, Liziane, Melissa, Taiz de Souza, Eduarda, Verônica, Cátia, Fludimar, Cristian, Pâmela, Luciana, Alzimir, Érica e Manuela.